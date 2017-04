– Vi er opprørt over represalier

Sent lørdag kveld sto Carielle Wilhelmsen fram i iFinnmark og advarte foreldre på Kronstad i Alta om at barn/ungdom driver med farlig lek i elvemunningen til Tverrelva. De hadde hoppet fra det ene isflaket til det andre. To timer senere ble det hørt en eksplosjon på utsiden av bygget de bor i Storengveien.

– Det smalt høvelig bra. Jeg trodde først de hadde knust vinduet på ytterdøra vår. Da vi sjekket postkassen, var den borte vekk, sier Carielle til iFinnmark.

– Svært, svært alvorlig

Politioverbetjent Steinar Aas Andersen, som leder seksjon ordensavdeling ved politiet i Alta, er svært opprørt over at en varsler møtes av represalier. Han bekrefter at han både har nedbrenningen av gapahuken i Kaiskuru og nå sprengningen av postkassa til Carielle Wilhelmsen i tankene.

– Jeg og ledelsen ved politiet i Alta er opprørt. Dette er sett i en større sammenheng et angrep på det samfunn vi ønsker å ha rundt oss. Denne type represalier trodde vi var forbeholdt land vi slett ikke liker å sammenligne oss med. Vi ser svært, svært alvorlig på dette og vil gi etterforskningen høy prioritet, sier Andersen.

Isflakseiling guttestreker

Han understreker at politiet konsentrerer seg om i denne saken er represalien i form av spengingen av postkassa.

– Vi er helt enig i at aktiviteten som utøves på isflakene er en risikosport, men i utgangsunktet snakker vi ikke her om lovbrudd. Dette er først og fremst en oppgave for foreldre og nærmiljø å få under kontroll, og ikke politiet. Tvert om opplever vi at når politiet kommer stikker ungene, ungdommen avgårde. I verste fall kan det øke risikoen. Enkelte hevder også at det er så lite vann under isen at risikoen er lav, men dette er uansett mer å betrakte som risikofylte guttestreker og ingen sak for politiet, klargjør Aas Andersen.

Samtidig understreker han at politiet støtter både privatpersoner og andre instanser hundre prosent når de går ut med sine advarsler.

Overvåkningskamera

Når det gjelder muligheten for å få tatt de som står bak postkassesprengingen, er politiet i Alta taus. De har på formiddagen mandag hatt etterforskere på stedet, som blant annet har gått gjennom bilder fra et overvåkningskamera.

– Det er blitt hevdet at det har vært ungdommer involvert på isen som har kommet til stedet med 4-hjulinger og traktor. Kan de samme knyttes til represaliene mot varsleren må de være beredt på en sterk reaksjon. Inndragning av kjøretøy for kortere eller lengre tid handling som er brukt til ulovlig handling, kan være en reaksjon, sier seksjonslederen.