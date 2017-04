– Du kan sjøl tenke deg hva som går gjennom hodet ditt når du ser en semitrailer kutte svingen og komme rett mot deg, og du selv er klint opp mot rekkverket. Han holdt faktisk på å ta livet av meg, sier maskinentreprenør Hermansen etter den skremmende opplevelsen klokka seks mandag morgen.

I en splitter ny firmabil var han på vei til jobb i Tana. Et stykke oppi Kløfta på Rv93 ser han en hvit MAN eller DAF komme nedover i høy fart. Han ser også at sjåføren fullstendig kutter svingen.

– Jeg sto på bremsa og kastet bilen inn mot det støpte autovernet. Hjulene skrapte mot betongen. Jeg møtte øynene til sjåføren, og plutselig gikk det tydeligvis opp for han hva som var i ferd med å skje, for han røkket trekkvogna over mot høyre, forteller Hermansen.

Det var i tide til at Hermansen slapp å få semitraileren midt i fronten, men for sent til å unngå sammenstøt.

– Trekkvogna tok speilet, før hengeren kom seilende etter og skrellet av skjermen. Jeg trodde jeg var finito, men det gikk heldigvis bra, sier Hermansen.

Ekvipasjen fortsatte nedover Kløfta etter sammenstøtet. Sjåfører i biler som senere møtte semitraileren har fortalt at den holdt høy fart nedover mot Eiby.

Semihengeren hadde grått kapell, og Hermansen er ganske sikker på at den er utenlandsk. Han varslet straks politiet, men de klarte ikke å finne sjåføren og hans ekvipasje.

På Facebook etterlyser Hermansen ekvipasjen, i håp om at sjåføren kan bli stilt til ansvar, både for kjøringen og for å ha stukket av etterpå. Det er selvfølgelig også et snakk om å få fastlagt fakta i forsikringssaken som må komme.

– Firmabilen fikk jeg utlevert i går. Den var gått 80 km, forteller Hermansen, som måtte gjøre vendereis med den ødelagte bilen.