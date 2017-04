– Hvordan er det vi bruker ressursene?

Tommy Berg (SV) lar seg opprøre over saken der Roland Ouendeno mandag morgen ble pågrepet av tre betjenter fra Politiets utlendingsenhet, med mål om å frakte han til Trandum og – etter hva Altaposten forstår – deretter sende han ut av landet.

Berg mener dette er en helt håpløs måte å prioritere ressurser på:

– Hva er det AS Norge bruker ressursene sine på? Å sende ut mennesker som forsøker å integrere seg, som klarer å forsørge seg selv og til og med bidra med skattepenger? Sett saken litt i perspektiv: langs Akerselva selges det narkotika på høylys dag uten at man viser vilje til å stanse dette. Vi har menneskesmugling, prostitusjon, alvorlig økonomisk kriminalitet og en rekke andre forhold å bruke ressurser på i stedet for å holde på med slike som Roland. Vi sitter altså her og sender ut ressurssterke bidragsytere, som ønsker å gjøre noe for Norge. Folk vi har full kontroll på hvor befinner seg, og som er ærlige om sin egen situasjon. Mens de man ikke bruker ressurser på er de som burde vært sendt ut. Dette ligner ingenting, tordner SV-profilen.

– Hvilke garantier kan vi gi han?

– Nå er det gått lang tid siden det ble vedtatt at han ikke ville få bli?

– Det er det, men hva gjorde myndighetene da? Man blir mer og mer integrert etter hvert som årene går, og i Rolands sak burde vel myndighetene ha foretatt seg noe for lenge siden, om det var så viktig å sende han ut. Man kan ikke komme nå, så mange år etterpå, når man har valgt å ikke gjøre noe tidligere.

– Og hvilke garantier har man for hva han sendes tilbake til? Norske myndigheter kan sikkert si de har et «godt forhold» til myndighetene, men kan vi egentlig garantere for sikkerheten hans, spør Berg.

Lett offer?

Han synes det virker som at Ouendeno ble et lett offer for myndighetene, i jakten etter å pynte på statistikkene:

– For de som er opptatt av statistikk i AS Norge er det sikkert flott å kunne si at de har sendt ut så og så mange. Men å se på hvem som sendes ut, det unngår man helst. Som nevnt, Roland er i høyeste grad en bidragsyter, som nå sendes ut av landet. Imens får kriminelle herje. Det er de vi må ta, det er de vi må sette ressursene inn mot, ikke de som er positive bidragsytere.

– Nå har han ikke bidratt etter at han ble fratatt skattekortet i 2011?

– Nei, men han har jo utvilsomt ønsket å bidra, sier Berg og sikter til at Ouendeno har gjennomført flere kurs samt er under utdanning for å ta tungtransportlappen.

– Hadde ikke myndighetene tatt fra han muligheten for å jobbe, ville han fortsatt bidratt.

– Lukter politistat

Berg registrerer at undertegnede ble nektet adgang til bedehuset på Elvebakken mandag morgen, da betjenter fra Politiets Utlendingsenhet aksjonerte mot Ouendeno.

– Stemmer det at en journalist ble nektet inngang til et religiøst hus, så er det helt hinsides! Dette lukter politistat lang vei, som hender i regimer vi ikke ønsker å identifisere oss med, sier Berg.