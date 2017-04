Varsler fikk postkasse sprengt

Rundt midnatt søndag sto Carielle Wilhelmsen fram i iFinnmark og advarte foreldre på Kronstad i Alta om at barn/ungdom driver med farlig lek i elvemunningen til Tverrelva. De hadde hoppet fra det ene isflaket til det andre. To timer senere ble det hørt en eksplosjon på utsiden av bygget de bor i Storengveien.

– Det smalt høvelig bra. Jeg trodde først de hadde knyst vinduet på ytterdøra vår. Da vi sjekket postkassen, var den borte vekk, sier Carielle til iFinnmark.

– Undersøker sammenheng

Ny postkassesprengning Det særegne Alta-fenomenet har vendt tilbake.

Altaposten omtalte postkassespengninen tidlig søndag morgen, men meldingene fra politiet ga ingen opplysninger om hvor i Alta dette hadde skjedd. Operasjonsleder ved operasjonssentralen ved Finnmark Politidistrikt, Tor Morten Noste, forteller til Altaposen at politiet har startet undersøkelser rundt postkassesprengningen.

– Vi kan ikke bekrefte noen sammenhenheng mellom at det ble slått alarm om isflakseilingen og sprengningen av postkassa. Vi kan bekrefte at postkassa som er sprengt er i det aktuelle området, og det er ikke unaturlig å tenke seg at det er en sammenheng. Den vil i så fall politiet i Alta nøste opp når de tar tak i saken på mandag, sier Noste.

– Svært alvorlig

Politiet bekrefter at de ser alvorlig på sprengningen, spesielt dersom det skulle vise seg å være en sammenheng mellom bekymringsmeldingen om leken på isflakene og hærverket.

– Vi har ikke fått direkte meldinger i helgen om aktivitet på isen på elva, men har gjennom media fått vite at det skjer. I utgangspunktet er ikke dette en ulovlig aktivitet, og politiet kan neppe gjøre noe mer enn å henstille til at leken på isflakene opphører. Ikke minst er vi glad for at media har gitt dette oppmerksomhet slik at foreldre og andre kan følge med. I utgangspunktet kan dette være en livsfarlig lek, påpeker Noste.

– Det hevdes at neon av de som drev aktiviteten lørdag kveld når vårt bilde ble tatt kom dit med 4-hjulinger og traktor. Hva forteller det?

– Dersom kjøringen er et brudd på motorferdselsloven vil politiet ha en inngang, men viktigere er at dette i så fall er ungdom som i alder bør forstå at denne aktivitet en farlig.

Overvåkningsbilder

Ifølge iFinnmarks sak om postkassespreningen i Storengveien skal det finnes et overvåkningskamera i området, noe som kan bidra til avdekke hvem som står bak sprengingen av postkassa.