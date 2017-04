Politiet opplyser tidlig søndag morgen at de har mottatt melding om at ny postkassesprengning i Alta uten å oppgi hvor i byen det har skjedd. Politiet har befart det aktuelle stedet og sier at de fortsetter sine undersøkelser.

Ungdomsgjengenes herjinger hvor det har gått hardt ut over postkassene har vært et fenomen i Alta, spesielt på østsiden. Kronstad-området har vært spesielt utsatt, og kronsting og en av Altas toppolitikere, Ole Steinar Østlyngen, så seg nødt til å gå ut med appell på Facebook.

– Jeg er venner med en del ungdommer på Kronstad og vil komme med en oppfordring til dere. Ta tak i disse pøbelstrekene som bedrives, alle sammen. Dette er like galt som mobbing og ikke greit, fastholdt Østlyngen.

Om det var hans oppfordring som ga resultater vites ikke, men postkassene i Alta har i alle fall en lengre periode fått stå i fred.