Én anmeldt for kjøring i nasjonalpark

Reinpolitiet har vært aktiv med omfattende kontroller i hele Vest-Finnmark i løpet av helgen. I hytteområdet i Bollo ble «fangsten» lørdag tre hjelmgebyr og én anmeldelse etter motorferdselsloven, det vil si kjøring utenfor godkjent løype. Reinpolitiet har også vært i aksjon i området Skaidi - Kvalsund - Sennaland lørdag hvor de fikk kontrollert 18 scooterførere. Det meste var på stell; kun ett gebyr og ett forenklet forelegg uten at politiet oppgir hva forelegg og gebyr er gitt for. I tillegg har SNO anmeldt en scooterfører for kjøring i nasjonalparken på Seiland. På Ifjordfjellet ble lørdag over 100 kontrollert uten at det var grunn til å komme med noen reaksjoner.