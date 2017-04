Endelig klart for TV-bingo igjen

Etter omfattende tekniske problemer skal nå alle TV Nord-seere nå kunne få inn signalene igjen, opplyser direktør Tor Sara ved Mediehuset Altaposten.

– Nå er vi tilbake på lufta for alle våre seere. RiksTV-seerne har hatt oss hele tiden, Nornett-seerne fikk vi på lufta for ei uke siden mens fredag var dagen da også de som er tilknyttet Alta kraftlag, Fikas, 3net og Get endelig kunne få inn TV Nord som normalt, opplyser Sara.

Problemene oppsto for så lenge som en måned siden, men var så kompliserte at en større teknisk oppgradering måtte til. Når nytt teknisk utstyr var på plass, viste det seg at enkelte signaler ikke oppførte seg som de skulle, dermed måtte det feilsøkes.

– Nå skal sendingene gå som normalt. Og det betyr også at vi er klare for TV-bingo førstkommende tirsdag. Vi må bare beklage at det tok tid, men nå har vi fått ting på stell. Vi håper seerne våre viser forståelse for dette, sier Sara.

Angående bingosendingene opplyser brukermarkedsansvarlig Ann-Siri Vesterslett at bonger som er kjøpt og stemplet med en av de avlyste datoene, 28. mars, 4. april, 11. april eller 18. april, vil kunne brukes under TV-bingoen førstkommende tirsdag, 25. april.

– Om det ikke passer for deg å bruke disse bongene nå på tirsdag, så er du nødt til å ta kontakt med oss på Altaposten for å få bongen stemplet om, sier Vesterslett.