Kåre fikk fyre av siste salve gjennom Ailegas

Det var vegvesenpensjonist Kåre Furstrand som på forhånd var utpekt å få æren av å fyre av den siste salven i tunnelanlegget som betydde gjennomslag i fjellet mellom Langnes og Storsandnes. Furstrand har vært planprosessleder i Statens vegvesen for hele E6 Alta vest-prosjektet og avsluttet med gjennomslagssalva i Ailegasatunnelen sitt engasjement for bedre vei til Alta.

Det var stor stas ved tunnelpåhugget ved det nye industriområdet på Langnes i dag, da Statens vegvesen og entreprenøren LNS (Leonhard Nilsen & Sønner) kunne inviterte på kaffe og kaker i anledning gjennomslaget.

– Tunnelen er den siste vi bygger. Denne delstrekningen av anlegget E6 Alta vest skal stå ferdig neste sommer. Siste salve i dag er derfor en milepæl for hele prosjektet, forteller prosjektleder for hele strekningen, Gudmund Løvli til Altaposten.

Han forteller at bakgrunnen for å velge tunnel gjennom Helligfjellet er at grunnforholdene mellom Isnestoften og Langnesbukta siste seg å være dårlige.

– Kommunedelplan for strekningen ble vedtatt av Alta kommune i september 2012. De vedtok alternativ 3 med en om lag 3400 meter lang tunnel under Helligfjellet. Dette skyldes i hovedsak vanskelige grunnforhold mellom Isnestoften og Langnesbukta, forteller Løvli, som selv ikke kunne delta på arrangementet grunnet sykdom.

Med sprengingen blir det hull tvers igjennom Ailegas, der den 3,4 kilometer lange tunnelen bygges.