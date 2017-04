Hun skal lede Finnmarken

Torsdag kunne Finnmarken/iFinnmark melde at Anniken Renslo Sandvik er tilsatt som ansvarlig redaktør i Amedia-avisa i øst.

Hun har jobbet i avisa siden 2011, som journalist og frontsjef. Hun har i tillegg vært konstituert redaktør siden februar, melder avisa. Bare en måned før Sandvik gikk inn som konstituert redaktør, i januar, sa daværende redaktør Eilif Aslaksen opp sin stilling.

Til egen avis sier Sandvik at hun gleder seg til å ta fatt på jobben som ansvarlig redaktør:

– Jeg har jobbet i Finnmarken i mange år og kjenner både avisa og leserne godt. Jeg ser frem til å jobbe for at vi fortsatt skal være en god lokalavis for dem, sier Sandvik, som blant annet lover mer streaming og direkterapportering fra begivenheter i østflyket.