Her er det kolonnekjøring på grunn av dårlig vær

Til tross for at været både på Alta-siden og tilsynelatende også i Aisaroaivi (se bilde fra Statens vegvesen sitt webkamera, over) er temmelig greit, så herjer uværet såpass oppe på Sennalandet at veien er kolonnekjørt, fremgår det av Statens vegvesen sine hjemmesider klokka 9.10 torsdag morgen.

– Første kolonne går fra Fossen cirka klokka 09.45, skriver Statens vegvesen.

E69 Skarsvåg - Nordkapp er helt stengt som følge av uvær. Fv98 Ifjordfjellet og Fv888 Bekkarfjord-Hopseidet er kolonnekjørt i skrivende stund.

– Fv98 Ifjordfjellet kan bli stengt på kort varsel, heter det fra Statens vegvesen.

I tillegg er Fv888 Kalak, på strekningen Ifjord - Mehamn stengt for større kjøretøy, ifølge meldingen fordi et annet kjøretøy har stanset her.

– Personbiler kan passere.

Også Fv889 Snefjord - Havøysund er stengt, her er det snøras som er årsaken. I skrivende stund skal det tas en ny vurdering om hvorvidt det er mulig å åpne denne.