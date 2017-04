Hollywood-regissør Tommy Wirkola var blant de som ble tatt for kjøring utenfor scooterløypa i påska. Under en utflukt på scooter i området Langfjordbotn ble han og følget stanset og ilagt et gebyr, etter hva Altaposten kjenner til.

I en SMS til Altaposten skriver Wirkola at han ikke vil kommentere hendelsen.

Wirkola er langt fra alene i å bli tatt for kjøring utenfor løypa eller andre scooter-relaterte forhold. Til sammen ble 715 scooterførere kontrollert i Finnmark og Nord-Troms i påska. Det ble utskrevet en rekke forelegg, mens de groveste tilfellene ble anmeldt.