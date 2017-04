– Egner seg dårlig for boligsosiale tiltak

Planene om boligsosiale tiltak på Kronstad møter på kvist hos velforeningen, som advarer mot opphopning av ressurssvake husholdninger.

Kreves reguleringsendring

– Vi forstår at det er behov for flere enheter til boligsosiale formål i Alta. Kronstad vel mener det er viktig å motvirke opphopning av ressurssvake husholdninger i ett område. Kronstad har allerede tre leilighetsbygg i Patosletta, fire leilighetsbygg i Patoskogen, tre leilighetsbygg i Spireaveien, leiligheter på Hammarijordet, i tillegg til bruk av tidligere Kronstad Camping, heter det i et brev fra velforeningens leder Rune Thomassen til Alta kommune. Avdelingen for samfunnsutvikling er adresse for høringsuttalelsen om prosjektet som krever dispensasjon fra reguleringsplanen.

Lekeområde

Det er spesielt hensynet til barna som er avgjørende for holdningen til Kronstad vel.

– Området brukes i dag som frileksområde for barn. Det er et av få områder i nærmiljøet med skog. Barn leker i trærne, bygger hytte og annen fri lek. Kronstad Vel ser det som viktig å bevare de få grønne lungene vi har i nærmiljøet. Vi ønsker å ta vare på områder for barn som gir muligheter for annen lek enn de tradisjonelle lekeplassene. l en hverdag som for mange barn og unge er organisert fra morgen til kveld, er det behov for skape rom for den frie leken der barn kan utfolde seg på

Få parkeringsplasser

De mener også byggingen av flere leiligheter får trafikkmessige konsekvenser.

– Det er få parkeringsplasser ved studentboligene allerede, med feilparkering og redusert trafikksikkerhet, skriver Kronstad vel, som er bekymret for spesielt barns sikkerhet.