Kø for påskebrød

Trasti & Trine i Stengelsen bød på en annerledes påskedag søndag.

Noen kombinerte tur med gårdskafe, mens andre kanskje var mett på påskefjellet, men desto mer sulten på alt fra gulrotbrød til Foccacia, surdeigsbrød eller rustikk brød med einer. Noe helt annet enn det man finner i dagligvarebutikken og ikke minst bensinstasjonen under påskedagene.

Johnny Trasti hadde forberedt seg godt og laget mange spennende brødsorter, alt basert på økologiske prinsipper. Ferske brød var definitivt en vinner på 1. påskedag. I kafeen kunne Trine Kristiansen Lyrek og gode hjelpere by på godsaker.

Utsalg av brød kombinert med gårdskafe, hundekjøring, varm mat og muligheten for å kose seg utendørs i en bålkrok slo an, selv på 1. påskedag. Gårdskafe har vist seg å være et velkomment avbrekk og et alternativ til en kafetur i Alta sentrum. Toril Bakken Kåven har også satset på konseptet på Holmen, der Nordlysmat også byr på spennende produkter basert på lokale råstoffer.