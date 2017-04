Hasse forteller om rusmisbruket

Hans Jørgen Andersen er tidligere rusmisbruker. Under folkemøtet onsdag kveld kommer den usmikede sannheten om hvordan man ødelegger for seg selv, sin familie og sine venner. Og han kommer til å minne foreldrene på hva de skal se etter og være oppmerksomme på hvis de mistenker at de unge håpefulle har begynt å eksperimentere med rusmidler.

Etter Frp-politiker Andersens historie, snakker et sammensatt panel om rusomsorgen i Alta og ungdommen.

– Det blir anledning til å stille spørsmål underveis og ingen spørsmål er for vanskelige, sier partileder i Alta Frp, Svein Berg.

Han og lokalpartiet har tatt tak i spørsmålet om ungdom og rus, etter at Hans Jørgen Andersen ropte varsko om situasjonen ved Alta ungdomsskole.

– Få gjerne med at vi også byr på en enkel servering og at møtet starter klokka 19.00, sier Hans Jørgen «Hasse» Andersen.