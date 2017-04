Byttet er spredt utover hele Vestisen

Havsel gikk ut av isen seint natt til tirsdag, og fikk tatt hand om gårsdagens fangst før det ble for mye vugging.

– Ligger nå og bakker på været i posisjon N68:58 og W19:43 Austlig vind i isen fra i går ettermiddag begynte å bygge opp dønning og isen satte sammen og det var bare å komme seg ut i åpent vann. Og stor, tung is for det meste. Ser ut til at dyrene har tatt denne isen i forbindelse med at nytt årskull av unger ble født for et par, tre uker siden. Vi har vært i fangst hver dag unntatt langfredag, da blåste det for mye, melder skipper Bjørne Kvernmo.

Fangsten har ikke vært det helt store, spredt med dyr over store områder.

– Men dyrene er her, det er bare å håpe på ideelle forhold. I dag er det ikke det, med lavtrykk like i nabolaget og vind og dønning fra alle retninger. Men er det her sel-hunnene sin måte å møte endrete isforhold på, å ta i bruk enorme områder til kastingen slik at uansett værforholdene, så har alltid noen unger muligheter til å overleve? spør Kvernmo seg.

Det vanlige har vært at en stor del av bestanden ligger samlet på et forholdsvis lite område i forbindelse med at kvitungene blir født. Eller et par tre, begrensede områder.

– Da forskningsbåten Helmer Hanssen var her i samme isen, lå vi begge båtene i is med spredte dyr, og avstanden mellom båtene var ca 35 nautiske mil. Man kunne anta at det samme bildet var over hele området, spredte dyr i solid vinteris, melder Kvernmo.

Og isbjørnspor ser de mye av, både gamle og nyere i hele området. Det er et godt tegn. Men dønningen i isen må legge seg for at det skal bli fangstforhold igjen.

– Ellers er alt ok ombord, menyen er i hvert fall et kapittel for seg, enigheten er stor om at restaurantbesøk etter dette blir nedtur, melder Kvernmo.