Asylguttene sendt videre

Tre av asylguttene ved Tverrelvdalen skole, som Altaposten har omtalt tidligere, fikk ikke fullføre skoleåret ved skolen, men er sendt videre til sine fremtidige bostedskommuner. Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat Nord, skriver følgende i en epost til Altaposten om begrunnelsen:

– Etter en helhetlig gjennomgang av saken, er det vurdert som best å komme i gang med integrering i det nærmiljøet de skal bosettes i så snart som mulig.

De to siste med midlertidig oppholdstillatelse venter på en avklaring.

Lærer ved Tverrelvdalen skole, Ida Benedicte Dahle, har måttet ta farvel med tre av asylguttene fra sin klasse og sier følgende om avgjørelsen:

– Jeg synes det er trist, og mener det ikke er til barnets beste å bli sendt vekk fra sitt trygge miljø i Alta. Det krever mye å bli kjent med elevene for å kunne gi dem det de trenger for å få et best mulig læringsutbytte. Nå må de gjennom den prosessen enda en gang med nye lærere, og mye tid går dermed tapt.

En del av oss

Flere av de mindreårige asylsøkerne fra Syria og Afghanistan har fått midlertidig oppholdstillatelse og dermed også bosettingstillatelse. Med bosettingstillatelsen kom også varselet om at guttene, som er i 14-15 årsalderen, må flytte fra Alta. For noen av barna betyr det fire skolebytter på to år.

– Det er helt horribelt. Guttene er blitt kasteballer i systemet, sa Dahle til Altaposten i mars.

Rektor ved Tverrelvdalen skole, Janne Cathrin Engseth, har også reagert på at de mindreårige asylsøkerne skal bosettes langt unna Alta.

– De er blitt en del av oss og jeg synes det er opprivende og lite verdig at vi behandler barn på denne måten i Norge. Vi må også huske på at dette er barn som allerede har traumer å bære på og som ikke har foreldre til å ta seg av dem og støtte dem, sa Engseth til Altaposten i mars.

Det politiske miljøet i Alta har vært involvert i saken, blant annet har både varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) og Trine Noodt (V) vært i møte med Bufetat i januar for å finne en løsning for guttene som skal ha uttrykt at de ønsker å bo i Alta. Alta kommune har sagt seg villig til å la guttene få bli i Alta gjennom bofelleskapet for mindreårige flyktninger i Parksenteret, men dette skal ifølge Bufetat ha vært umulig.

Etter medieomtalen i mars, kom det i stand et nytt møte, denne gangen mellom politisk ledelse representert ved Anita Håkegård Pedersen og Bufetat. Her skulle man se på muligheten for at guttene om ikke annet kunne fullføre skolegangen ved Tverrelvdalen før de ble flyttet videre. Slik gikk det ikke.

Kommunene som bosetter flyktningene mottar tilskudd fra Staten og det første terminbeløpet ble utløst 1. april. Altaposten har tidligere spurt Bufetats regiondirektør om dette har medvirket til at barna ble sendt vekk før 1. april. Dette har blitt avvist.