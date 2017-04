– Trist å se slikt

Dette bildet ble tatt i går, mandag, av Ulf Dahlsett på tur i nærområdet. At det skal se slikt ut langs veien synes han er veldig trist.

– Hadde det ikke vært for at jeg allerede gikk på tur, hadde jeg plukket det med meg, sier Ulf og håper at alle som ser slikt tar det med seg.

Han vet ikke om noen har kastet det der med vilje, eller om det har falt av en henger. Men han håper på det sistnevnte.

– Det ligger en søplesekk der, så det kan hende det har falt av en henger, så har fuglene gått løs på den. Men det er et trist syn uansett, sier han.

Ulovlig

I forurensningsloven heter det at: «Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.» og videre: «Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.»