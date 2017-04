500 dyr og greie isforhold

Onsdag før påske kunne skipper Bjørne Kvernmo melde om nordøst kuling, minus 8 grader, nesten dønningsmult og utoverrevet is.

– Er utafor Scoresbysund 70 nautiske mil av land og ser såvidt fjelltoppene på de mektige Grønlandsfjellene. Tre dager har vi vært i fangst, uten at det har vært det store. Men såpass at vi er igang, knappe 500 dyr så langt, veldig spredte forhold, melder Kvernmo på epost fra Vestisen utenmfor Grønland.

Dagen før var den østlige dønningen så heftig at mannskapet avslutta før det ble for vanskelig.

– Men i dag er det bedre, vi er nettopp ferdig med ivaretagelse av gårsdagens fangst og tar oss kaffepause før vi begynner å leite igjen. Men selfangst er alltid best om ettermidagen, da legger dyrene seg opp på isen, fastslår Kvernmo.

Han konstaterer at isforholdene i år har vært greie så langt, men at det er vanskelig å si om nykastede unger er strøket med som følge av dårlig is – slik de ble i fjor.

– Men spredt er det og langt mellom dyrene. Forskningsbåten som også ligger her så en isbjørn i går, mens vi bare har sett spor, melder Kvernmo.