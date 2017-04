– Mange vet ikke hvor viktig småflyplassene er

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) reiser på flyplass-turné på jakt etter kostnadskutt.

Det er først og fremst kortbanenettet på Vestlandet og i Nord-Norge som får besøk av enten ham eller statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp). Avinor-sjef Dag Falk-Petersen slår følge med statsråden. Sammen skal de møte ansatte, kunder og næringsliv som ofte er avhengig av sin lokale flyplass.

– Det er viktig at vi gjør en jobb for å kutte kostnadene så vi sikrer overlevelse for de flyplassene som gjerne har lavt passasjergrunnlag, men som likevel er svært viktige for lokalsamfunnene, sier Solvik Olsen til NTB.

I dag, andre påskedag, tar han av fra Gardermoen med Florø som første stopp på den fire dager lange turneen. Derfra går turen videre til Førde, Sandane, Sogndal, Trondheim, Rørvik, Namsos, Brønnøysund, Bodø, Andøya, Tromsø og Hammerfest. Dermed skal alle de 45 flyplassene drevet av statlige Avinor ha fått besøk av Samferdselsdepartementets politiske ledelse i løpet av regjeringsperioden.

Driver med underskudd

Bare seks Avinor-lufthavner går med overskudd i dag. Resten subsidieres blant annet av inntektene fra taxfree-salget. Departementet går likevel ikke inn for å gjøre endringer i lufthavnstrukturen nå, ifølge den ferske utgaven av Nasjonal transportplan.

Avinor selv har konkludert med at nedleggelser vil koste brukerne for mye, påpeker Solvik-Olsen. Han tror mange i sør ikke forstår hvor viktige småflyplassene er, særlig i nord, for næringslivet og for livskvaliteten til folk.

Avinor driver "rimelig effektivt", ifølge Solvik-Olsen. Til forskjell fra mye annen statlig infrastruktur, har ikke denne sektoren problemer med store vedlikeholdsetterslep. Men mer effektiv drift vil hindre unødvendig høye avgifter, påpeker han.

- Fly mye!

Samtidig heier statsråden på Avinors private konkurrenter. Han gleder seg over muligheten for at Rygge lufthavn i Østfold kan komme i drift igjen og at lille Gullknapp lufthavn i Arendal snart åpner.

– Vi ønsker et godt og sterkt luftfartsmiljø i Norge med sterke selskaper. Fra mitt perspektiv er det bare flott at folk flyr, og flyr mye, sier Solvik-Olsen.

Han bekymrer seg ikke for at private aktører skal stjele passasjerer og inntekter fra Avinor og dermed true de statlige lokalflyplassene.

– Hvis det skjer, er det fordi Avinor ikke er flinke nok. Konkurransen må bare skjerpe Avinor, sier Solvik-Olsen.

Han mener for øvrig at satsing på biodrivstoff, utvikling av batteriteknologi og andre tiltak snart vil fjerne bransjens negative miljøstempel.

– Mye av det som i dag brukes som argumenter mot flytrafikk av miljøbevegelsen, vil være løst noen år fram i tid, sier han. Han viser til at "de mest optimistiske i luftfartsmiljøene" anslår at dette vil være på løst i år 2030–35.

– Det er all grunn til å være optimistisk. Det er ingen grunn til å snakke om å redusere infrastrukturen for luftfart, sier han. (©NTB)