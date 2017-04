Sendt til sykehus etter ungdomsfest

En tenåringsjente ble langfredag sendt til UNN i Tromsø med flyambulanse. Etter en ungdomsfest natt til fredag var frykten at jenta kunne ha blitt dopet ned og ambulanse ble tilkalt.

Politiet vet lite

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Bjørn Gunnar Johnsen, bekrefter ovenfor Altaposten at det er registrert en hendelse i et hytteområde i Alta, men politiet har per nå ikke selv noen hånd på saken.

– Ei jente har muligens fått noe i drinken. Dette skal ha skjedd i et hytteområde i forbindelse med en fest for 16-17-åringer, men melder vet svært lite, opplyser politiet

– Jenta skal ha blitt hentet av ambulanse, men politiet har ikke medvirket på dette oppdraget, sier Johnsen

Ønsker ikke å spekulere

På spørsmål om hva som kan ha skjedd, ønsker ikke Johnsen å kommentere dette.

– Erfaringsmessig må vi ha prøver av jenta. Det er ingen ting så langt som tilsier at det skal være noe. Det blir bare spekulasjoner. Det vi vet, er at det er meldt inn at det har vært en ungdomsfest, hvor det er opplysninger om at vedkommende er hentet i ambulanse, sier han.

Skrevet ut

Kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen ved UNN bekrefter ovenfor Altaposten at tenåringsjenta har vært inne til behandling ved sykehuset.

– Vi fikk inn en pasient med ambulanseflyet fredag morgen. Vedkommende ble skrevet ut dagen etter. Så da har det nok gått bra..

– Kan du si noe om årsaken til innleggelsen?

– I henhold til personvernet kan jeg ikke si noe om det. Vi kan dessverre ikke gå inn på årsaker, sier han.