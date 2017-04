LO: 27.600 jobber har gått tapt grunnet skattelette

Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.

– Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser, sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen. Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser, fremfor å gi skattelette.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.

– Dette er viktig for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi. I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver hun i en epost til avisen.

