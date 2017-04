Klare til utrykning når uhellet er ute

Så langt har Alta Røde Kors Hjelpekorps, heldigvis, vært uten oppdrag i påsken. Men skulle uhellet være ute, har hjelpekorpset 8 til 12 mann klare til utrykning flere steder i Alta kommune.

– Vi har så langt ikke hatt noen utkalling. Det later til at folk har tatt oppfordring å følge de nye fjellvettreglene, og det er vi veldig glad for, sier operativ leder Dan Roger Karlsen til Altaposten, som sammen med leder for hjelpekorpset, Anette Kristiansen har base i Øksfjordbotn.

Hjemmevakt

Stasjonen til hjelpekorpset har tidligere vært på Sarves, men har i år blitt byttet ut med hjemme/hytte vakt.

– Informasjonssentralen for Finnmark i år er i Vadsø, og Langfjord Røde Kors har meldt inn seks stykker til beredskap i påsken, sier Karlsen.

Fjellvettreglene

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går

2. Tilpass turen etter evne og forhold

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

Les mer på ut.no