Kvinne tiltalt for uaktsom kjøring

En kvinne i 70-årene fra Kautokeino er i Alta tingrett tiltalt for uaksom kjøring, med følge at en fotgjenger fikk et brudd i skulderbladet.

Hendelsen skal ha funnet sted 21. juli i Alta i fjor.

– Uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet hun ikke var oppmerksom på at NN var i ferd med å krysse fotgjengerovergangen. Hun klarte ikke å stoppe slik at hun kjørte på ham, heter det.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om tap av førerretten for kvinnen.

Saken er foreløpig berammet i Alta tingrett i mai.