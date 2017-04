Har du påskebilder?

– Send inn blinkskuddene til redaksjonen@altaposten.no.

Påminnelsen kommer fra redaktør Rolf Edmund Lund, som frister med to velfylte påskeegg. To av fotografene får påskegg med snadder etter at konkurransen avsluttes 2. påskedag. Beste bilde får søtsaker, i tillegg til at det blir trekning mellom bildene som sendes inn.

– I det fine været både tipper jeg det blir tatt mange gode bilder. Ta med litt om hvem, hva, hvor og send bildene inn til konkurransen, oppfordrer Lund.

– Det går helt fint å ta bildene med mobiltelefon, sier han.

Bare fantasien er en begrensning. Temaet er påske, men påskebildet kan være så mangt.