Folkefesten er igang

Påske er for mange i Finnmark synonymt med påskefestivalen i Kautokeino. Og i morgen, påskeaften, starter det som kanskje er festivalens høydepunkt – Sámi Grand Prix.

– Vi har veldig høye forventninger, som alltid. Vi har ti dyktige joikere på scenen og seks Grand Prix-artister. Både etablerte artister og nye ansikter. Jan Ole og Biret Margit Sara fra Masi har begge to vært med før. Så har vi Inger Marie Nilut – også et kjent navn i forbindelse med Sámi Grand Prix, både som joiker og som sangartist. I år deltar hun i begge klassene.

Internasjonal konkurranse til påskefestivalen I Kautokeino samles sangglade fra Europas mange minoriteter.

– I år står også Emilja Olsen på scenen for første gang, forteller inspisient Rawdna Carita om noen av artistene.

Carita mener derfor det blir en fin kveld med et godt mangfold av artister både som åpningsnummer og under opptellingen av stemmer.

Fortsatt billetter

Er du i siste liten, forsikrer Carita at det ikke er utsolgt. Men det lønner seg uansett å kjøpe billett på forhånd.

– I morgen er det erfaringsmessig mye som skjer. Vi er midt i begivenhetens sentrum med både reinkappkjøring og festivalkafè. Her blir det liv og røre i morgen. For å ikke snakke om et fargerikt skue, skratter hun og viser til SGPs «Fashion Walk».

– Her får folk med seg siste kofte-mote fra hele Sápmi. Folk kommer fra alle steder i Sápmi for å få med seg dette. Det er like spennende hvert år å se antrekket til artistene. Det er nesten som Eurovision, skratter hun og ønsker alle hjertelig velkommen.