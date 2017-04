Reinpolitiet har vært aktiv på skjærtorsdag med flere kontroller.

Politiet i Finnmark melder at Reinpolitiet har vært i området Skoganvarre på utmarkskontroll. 102 kontrollerte. Det ble ett gebyr for manglende dokument og fire for overlast. Reinpolitiet har også gjennomført kontroll i Øksfjordfjellet. Herfra meldes det om null reaksjoner og fin kjøring.