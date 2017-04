– Vil bremse Altas utvikling

På påskeferie i Sverige har Otto Aas fått med seg at Finnmark er blitt salderingsposten i NTP-forslaget til Høyre/Frp-regjeringen som de har forhandlet fram med støttepartiene Venstre og KrF.

– Under Høyre-ordfører Laila Davidsens ledelse inntok Frp, Venstre og Kystpartiet rådhuset i 2011 med en hovedsak; si nei til Altapakken som ville utløst ny vei fra Hjemmeluft til Transfarelv, gang- og sykkelveier og utbedringer på dagens E6. Til oss andre i kommunestyret og til folk i Alta sa de at et nei til bompenger ikke skulle ramme Alta, partikamerater i regjering skulle sikre at Ny E6 skulle bli bygd uten bompenger. Første parsell fra Hjemmeluft til Alta sentrum skulle straks realiseres og utløse både bolig- og næringsområder, oppsummerer Aas.

Ikke realisme

I NTP er det ikke ett ord om Nye E6. Ikke en krone avsatt til første parsell statens egne utredere har slått fast er samfunnsøkonomisk lønnsom, noe som få andre prosjekt i Finnmark kan skilte med.

– Jeg hadde håpet at Frp og Høyre lokalt ville være redelig nok til å beklage at lovnadene både de selv, og representanter for regjeringen har kommet med når det gjelder Nye E6, ikke innfris. I stedet velger Bengt Rune Strifeldt å gå til angrep på en av de få som har vist mot og stått rakrygget fram og sagt at realitetene er enten ja til bompenger eller at vi ikke får noen vei før tidligste 2030/2040. Stortingsrepresentant Kåre Simensen har valgt å legge vekk populismen hans partikamerater lokalt har stått for, og sagt at lovnadene fra Strifeldt og co har vært fullstendig uten realisme, sier Aas som viser at Simensen ikke har veket fra å presentere realitetene ærlig og rett fram og legger til:

– Når ikke Kåre kan tas i sak, forsøker en å så tvil om hans personlige innsats. Det er en uredelig måte å drive politikk på.

Frykter konsekvensen

Aas sier at det nå blir enda viktigere å legge til rette for nye kommunale boligfelt med tomter til selvkost. For uten trafikkløsning tror han vegmyndighetene vil bli nødt til å bruke innsigelsesretten til å stoppe planlagte boligfelt. Det samme kan skje med nye næringsområder.

– Skoddevarre er etter mitt syn helt nødvendig å få realisert dersom vi skal få en balansert utvikling mellom øst og vest i Alta, noe som er nødvendig for å kunne ta i bruk infrastruktur som er bygd i form av skoler, barnehager og fritidstilbud. Vi vet at vegmyndighetene også har truet med innsigelse mot boligfelt i øst. Skal Alta fortsatt få jevn vekst er boliger og tomter til ungdommen helt avgjørende for at de ikke skal presses ut byen og fylket, påpeker Aas.

– Hva mener du bør gjøres?

– Kommunestyret må vise ansvar. Jeg og SV har hele tiden sagt at bompenger er en uting, men at det er politikken selv en samferdselsminister fra Frp styrer etter. Derfor er det ikke en krone til Nye E6 i NTP. Vi må nå ta realitetene inn over oss og gjøre det som er nødvendig for å få Staten med på et spleiselag. De borgerlige har tidligere antydet at kommunen skal betale en medfinansiering og lånefinansiere dette. Det betyr høyere avgifter, mer eiendomsskatt og kutt i tjenestetilbud, og etter min oppfatning langt verre enn bompenger.

Kløfta

Han forstår ikke at Høyre, Frp, KrF-politikere kan forsvare at Finnmark så ettertrykkelig er satt utenfor nasjonens samferdselssatsing. Kun Venstre av av regjerings-og samarbeidspartiene i Finnmark har valgt å si at Finnmark kommer alt for dårlig ut i NTP-en.

– La oss i det minst danne en felles tverrpolitisk front for å sikre at Kløfte-prosjektet blir løftet fram og fullfinansiert. Da kan vi kanskje også få en løsning på ny trase forbi den svært trafikkfarlige Eiby-strekningen. Slik jeg forstår det henger Kløfta og Eiby-prosjektet sammen, er oppfordringen fra Aas