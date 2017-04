– Dette kan redde deg fra kreft

– Vi forventer at målt fysisk form bedre vil kunne fange opp helsemessige konsekvenser av en aktiv versus stillesittende livsstil, sammenlignet med for eksempel spørreskjema, sier Robsahm.

At fysisk form har mye å si for kreftrisiko, har etter hvert blitt et velkjent, folkelig faktum. Likevel har svært mange tidligere studier på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kreft vist relativt svake sammenhenger. For menn er det påvist en slik sammenheng kun for tykktarmskreft.

– Resultatene indikerer at god fysisk form kan være en viktig faktor for å forebygge flere ulike kreftformer, sier Robsahm.

Basert på dataene har forskerne funnet at de av mennene som var i god fysisk form, hadde vesentlig lavere risiko for tykktarmskreft (70 prosent), lungekreft (60 prosent), bukspyttkjertelkreft (70 prosent) og blærekreft (60 prosent).

Norske forskere har fulgt nærmere 2.000 menn i en årrekke og studert sammenhengen mellom fysisk form og risiko for ulike kreftsykdommer. Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, ifølge forsker Trude Eid Robsahm.

La scooteren stå, på med skiskoene og lang ut i diagonalgang i vinterfjellet. La påska bli sgtarten på en mer fysisk og aktiv livsstil. Det må være oppfordringen fra forskning som nå offentliggjøres. I Bolllo følges dette opp med topp tilrettelegging for at folk skal komme seg ut på ski.

I og rundt Alta er det mange muligheter for å bruke kroppen til å komme ut på tur. I Bollo-området, et av de største hytteområdene i Finnmark, er det oppkjørte spor over hele området. Eiendomsutvikler og entreprenør Bjørn Atrild Johasen, som også er hytteeier i Bollo, har i mange år kjørt løype til glede for alle som bruker Bollo-området. Da vi i påska i 2012 ville fortelle om hans innsats for fellesskapet, var han slett ikke villig til å stille opp.

– Har du ingenting annet å skrive om. Dette er ikke noe stort offer for meg. Jeg liker jo å ha noe å gjøre når jeg er på hytta, var beskjeden fra Bjørn Arild.

Han har senere lettet litt på sløret.

– Jeg koser meg litt ekstra med løypejobben. Den gjør at jeg kommer meg tidlig opp om morgenen. Når jeg er ferdig å preparere løyper og er tilbake på hytta, ja, da har Gunn våknet og har kaffen klar, forteller Bjørn Arild.

Kjøpte ny maskin

For snart ti år tilbake investerte han i en større løypemaskin på belter. Terrenget i Bollo har imidlertid gjort at han lenge har vurdert å kjøpe nytt.

– Den ble litt for stor for forholdene her. Her må man manøvrere litt mellom trær og i ujevnt terreng, og da jeg fant mer passende utstyr, var det ikke noe mer å lure på, fortelelrr Bjørn Arild.

Noen kroner fikk han for den gamle maskinen i innbytte, men måtte ut med en pen sum i mellom. Hvor mye vil han ikke snakke om. Derimot roser han gjerne den nye dobbeltbeltedede snøscooteren med spesialtilpasset sporsetter.

– Passer helt perfekt. Er kjempegodt fornøyd med kvaliteten på løypene.

– Tester du løypene selv?

– Ja, jeg er veldig glad i gå på ski, og bruker løypene en del selv, var tilbakemeldingen da vi snakket med han like etter kjøpet av den nye spormaskinen til flere hundre tusen kroner.

I Bollo-området er ikke Bjørn-Arild alene om å drive viktig dugnad for å få folk ut på ski. En av veteranene i løypekjøring i Bollo er Tore Thomassen, men det er flere som trår til for å legge til rette for de mange tusen som ferierer i påska i Bollo-området. Løypenettet er både omfattende og av svært god kvalitet.