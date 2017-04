–– Må tenke enda større

I regjeringens og samarbeidspartienes forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) finnes det ikke en eneste krone til utfylling og utvidelse av av rullebanen på Alta Lufthavn. Den er heller ikke nevnt med et eneste ord.

– Det er Frp i Finnmark selvsagt veldig skuffet og lei oss over, men i stedet for å kapitulere er det nå viktig å gå på i en større offensiv for å få gjort Alta Lufthavn til en fullverdig stamflyplass uten operative begrensninger for større fly. Utfyllingen vi er i gang med er viktig, men vi ønsker å ta et enda større grep hvor vi må vurdere en dreining av rullebanen slik at vi får optimal innflyvning i forhold til geografien rundt Alta, sier toppkandidaten til Frp, Bengt Rune Strifeldt.

Interessant tanke

En av de som har presset hardest på av politikerne for å få brukt overskuddsmassene fra E6-utbyggingen til å fylle ut sjøområdet i Bukta slik at rullebane/sikkerhetsområde kan forelenges, Otto Aas, avviser ikke en vurdering og utredning av dreining av rullebana. Uansett mener han at det må bli trinn to i oppgraderingen av Alta Lufthavn.

– Nå handler det om å få ferdig utfyllingen, utvide området og legge press på Avinor og samferdselsmyndighetene. Det haster, både næringsliv og folk flest merker at rutetilbudet er blitt redusert, følgekonsekvensen er færre seter tilgjengelig og en betydelig økning av billettprisene. Tilbakemeldingen fra reiselivsnæringen er at flytilbudet er blitt en propp som stopper Altas enorme potensial for både sommer- og vinterturisme, sier Aas.

– Fei dem ut

Han hevder Frp-ledelsen i departement og regjering både har behandlet Alta kommune og sine egne partitilhengere i Alta skandaløst.

– Vi må bare se i øynene at med Frp og Ketil Solvik-Olsen i samferdselsdepartementet får aldri Alta kommune tilbake millionene vi har brukt til å utnytte overskuddsmassene fra E6-utbyggingen. Det må være svært god samfunnsøkonomi å bruke 50 for å spare 200 millioner kroner for Avinor. For å komme videre må vi be velgerne om hjelp til å feie Solvik-Olsen og hans lakeier ut av statsrådstolen.

– Hjelper det å få inn SV eller Ap?

– Jeg regner med at de høye herrer i Ap vil til Alta for å drive valgkamp. Fra lokalt hold både i Ap og SV bør vi nå stille krav til de som skal til Alta for å drive valgkamp, også våre egne partifeller. Et av kravene må være en soleklar bekreftelse på at Alta kommune skal få tilbake millionene som er brukt til utvidelsen av rullebane/sikkerhetssone. Ellers bør de holde seg langt unna Alta. Da er de ikke ønsket her, slår Aas fast.

Full stopp

Gruppeleder for Høyre, Marianne Haukland, innrømmer sterk skuffelse over at rullebaneutvidelsen i Alta ikke kom med i regjeringens forslag til NTP. Samtidig avviser hun at kommunen har kastet 26 millioner kroner rett i havet med på å ta kostnadene med å sikre at overskuddsmassene fra E6-utbyggingen brukt til utfyllinig i stedet for å bli dumpet midtfjords.

– Utfyllingen er stoppet opp, og kommunen vil ikke gjenoppta den med det første. Årsaken er at det ikke er masser tilgjengelig fra E6-utbyggingen, og når Kløfta-prosjektet heller ikke kom med i NTP før i slutten av perioden blir det ikke steinmasser tilgjengelig. Selv om vi må vente med rullebaneutvidelsen til neste NTP vil det vi har fylt ligge der og være veldig viktig.

– Så det blir ingen satsing på Alta Lufthavn før tidligste etter 2028?

– Slik det ser ut nå kommer det ingen penger til Alta Lufthavn, og Alta kommune har stoppet utfyllingen. Vi kommer til å jobbe hardt for å få Kløfta-prosjektet framskyndet, og lykkes vi her kan ting raskt løse seg også for rullebaneutvidelsen, klargjør Haukland.

FAKTA/OPPSUMMERING: