Finnmark politidistrikt kunne tirsdag ettermiddag melde at de stanset en bil, der det viste seg av sjåføren ikke hadde gyldig førerkort.

Politiet kunne opplyse at mannen i 20-årene ble anmeldt for kjøringen. Passasjeren i bilen var bileieren, som anmeldes for såkalt overlatelsesmedvirkning, melder Finnmark politidistrikt.