– Gir man mat til reven forlenges lidelsene

Observasjonene av skabbrev har vært mange denne vinteren. Denne uka lusket denne medtatte reven i Maskinsvingen i Alta sentrum.

– Den så veldig pjusk ut. Det er vondt å se på, og den er nok også en stor smittebærer, sier fotografen til Altaposten.

De siste dagene er det observert skabbrever i Gakori.

Leter etter mat

Revene kommer inn til byen for å finne mat.

– Ikke gi reven mat. Det vil bare forlenge lidelsene til dyret. Er reven først smittet av skabb, vil den dø uansett, understreker Harald Mikkelsen i Alta kommunens viltettersøksgruppe.

– Det er naturens egne reguleringsmekanismer som slår inn. Når revebestanden blir for stor på et lite område, vil det komme utbrudd av reveskabb, forklarer Mikkelsen, som selvfølgelig synes det er trasig med syke dyr.

Skal avlives

Mikkelsen forklarer at alle jegere som har tatt jegerprøven har plikt til å avlive et dyr som lider. Dette er også nedfelt i dyrevernloven. Skal avlivning skje i tettbebygget strøk, må man derimot følge noen prosedyrer.

– Bakgrunnen skal være sikker, man skal ikke utøve skade på tredje persons eiendom og man må si i fra til politiet at man kommer til, eller har løsnet skudd, forklarer han.

Ikke i mandatet

Han forteller også at det ikke ligger i viltettersøksgruppas mandat å jakte på skabbrev.

– Men kan du påvise at der er en skabbrev som lider og at den vil være der når jeg kommer, så skal jeg selvfølgelig komme å avlive den, sier han.

Det er alltid viltnemnda som skal ringes når man kommer over et skadet dyr. De har et felles landsdekkende nummer, 02800.

Skuddpremie på rev

Det er mange år siden det har vært skuddpremie på rev i Alta kommune.

– Det er sikkert mange som kunne tenkt seg å jakte på rev om det hadde vært skuddpremie på dem, for min egen del betyr ikke dette så mye, sier Mikkelsen.

Siv Kristin Ryeng i viltforvaltninga i Alta kommune, forklarer at det er Finnmark fylkeskommune som sitter på myndighet til å ta avgjørelser i slike saker. Alta kommune kan derimot søke om delegert myndighet.

– Vi har undersøkt mulighetene og vi har diskutert om det er nødvendig for å få bestanden ned. Det vil koste en del i administrasjon, medgir Ryeng.

Går i sykluser

Hun forklarer at skuddpremie vanligvis er virkemiddel man bruker for å få opp småviltbestanden i et område, samt å regulere smitte. Det er gjerne etter gode smågnagerår man får en oppblomstring i revebestanden. Dette går i sykluser.

– Om problemet eskalerer må vi selvfølgelig vurdere om vi skal søke, og legger til at det er lov å jakte på rev, selv om det ikke er skuddpremie, helt fram til 15. april, sier Ryeng.

Smittsomt

Reveskabb kan smitte til hund og en sjelden gang til katt. Det kan derfor være lurt å holde husdyrene borte fra der reven ferdes. Veterinær Vigdis Kårby ber hundeeiere å ta kontakt med dyreklinikken om man har mistanke om at hunden kan være smittet.

– Reveskabb kan ikke smitte over til mennesker, forteller Kårby.