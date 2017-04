Fikk ikke kontroll på TV-signalene

Etter å ha hatt et større teknisk utfall har TV Nord-sendingene kommet på plass for noen av seerne våre. Andre seere er fortsatt rammet.

Her er lista over hvem som kan se TV Nord som normalt og hvor det fortsatt er problemer:

Nornett-kunder i Alta og Lakselv får inn TV Nord

Alta kraftlags seere med Homebase skal få inn TV Nord

Alta kraftlags seere med GET får ikke signal

Heller ikke øvrige GET-kunder, samt underleverandører av GET (eksempelvis 3Net) får inn TV Nord.

– Som følge av at så mange fortsatt mangler signal har vi bestemt oss for å ikke kjøre TV-bingo tirsdag 11. og tirsdag 18. april. Vi ønsker at alt skal fungere for våre seere før vi annonserer start av TV-bingoen, dette for å unngå misforståelser og hendelser der kunder kjøper bonger for så å oppleve at de ikke får inn signalene, sier direktør Tor Sara.

TV Nord avvikler som normalt påskeferie, der en lengre sending går i loop gjennom påska.