Alta blir værvinneren

Ifølge Anita Age-Wick, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk Institutt i Tromsø, blir Alta og Vest-Finnmark værvinneren denne påsken. Men hun kan likevel ikke love strålende påskesol.

– Været blir preget av østavær som vil drive inn byger og pålandsvind fra øst. Derfor er Øst-Finnmark mest utsatt for skyer og snøbyger de nærmeste dagene. Noe av dette været kan drive over til vest og sveipe over Alta, forklarer hun.

Mye vind

Onsdag vil det blåse østlig liten kuling på kysten og på utsatte steder. Vinden vil avta noe på torsdag, frisk bris på kysten og utsatte steder, og så dreie nordlig på kvelden påskeaften. Det vil også komme enkelte snøbyger.

– Det kan være greit å være forberedt på hvor østavinden tar mest. Er man på fjellet kan det bli dårlig sikt. Derfor må de som ferdes på fjellet være ekstra oppmerksom, sier Age-Wick.

Ligger i le

Vidda og Vest-Finnmark likevel best an til å få glimt av sola de nærmeste dagene.

Meteorologen kan ikke garantere sol, men forklarer at Alta ligger litt i le for nedbøren fra øst og kan dermed få perioder med sol.

– Så krysser vi fingrene og håper at disse periodene med sol blir lange, smiler meteorologen.

På kvelden påskeaften vil vinden dreie nordlig og Alta vil være mer utsatt. Det er likevel kyststrøkene som får støyten.

– Været vil være bedre på indre strøk enn på ytre strøk, sier hun.

Minusgrader

Temperaturen vil ligge på minussiden. Dagtemperaturen kan komme opp mot 0 grader, litt avhengig av om sola titter frem. Nattetemperaturen vil avhenge litt av skyforholdene. Er det skyer vil det ikke bli så kaldt om natten.

– Alt i alt blir ikke påskeværet været så helgærent. Det er ikke noen stabile høytrykk og heller ikke noen stabile lavtrykk. Dermed blir været sånn midt på treet – best i vest, avslutter Age-Wick.