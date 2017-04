– Må vente 20 år

Fylkesutvalgsleder Geir Ove Bakken (Ap) fastslår at man må smøre seg med tålmodighet hvis den fremlagte nasjonale transportplanen blir gjeldende. Det kan gi 20 år med stillstand.

NTP gjør det nemlig vanskelig å komme videre med Hammerfest-Alta-finskegrensen i løpet av et par tiår.

– Fylkestinget har strekningen som førsteprioritet i sitt innspill til NTP for 2018- 2029. Men regjeringen har ikke fulgt dette opp. Tiltak fra fagetatens forslag er også tatt ut, noe som er svært uheldig, mener Bakken.

Han tror dette vil svekke konkurransesituasjonen til næringslivet i Vest-Finnmark. Modulvogntog reduserer transportkostnadene, ettersom to modulvogntog på 25 meter kan ta samme last som tre trailere. Bakken påpeker også at de fleste riksvegstrekningene i Øst og Midt Finnmark nå er åpnet for modulvogntog.

Han mener strekningen kan forseres hvis stortingsbehandlingen av NTP sikrer følgende:

• Rv 94 Hammerfest-Kvalsund «pakke» på ca. 500 mill. kr til i 2018-23

• Full finansiering av Rv 93 Kløfta i 2024-29.