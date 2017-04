– De har vært helt utrolig hjelpsomme

Etter befaringer og vurderinger rundt brannen på Aronnes, ble det klart at bolighuset til Frank og Anne-Karin Halvorsen ikke blir sanert. «Skallet», gulv og yttervegger, skal bli stående, mens alt fra himling og opp må vekk.

Halvorsen legger ikke skjul på at han først var skeptisk til at deler av konstruksjonen skulle bli stående. Men etter å ha hatt flere møter og fått forsikringer fra både forsikringsselskap og fra Skadegruppen, er han fornøyd:

– Skadegruppen har vært utrolig hjelpsomme overfor oss. Helt utrolig. De skal ha masse skryt. Og det de er helt klare på er at de ikke kan be oss flytte inn i et hus der de selv ikke ville flyttet inn. Det skal ikke lukte noe røyk i etterkant. Dette var veldig betryggende, for vi var redde for at vi kunne bli plaget med røyklukt i ettertid.

– Glad vi ikke var hjemme da huset begynte å brenne Familien Halvorsen fikk sjokk da de åpnet døra og fikk se hvordan brannen hadde herjet.

Avdelingssjef Ole Andersen hos Skadegruppen i Alta synes det er hyggelig å høre om Halvorsens positive tilbakemeldinger:

– Vi er selvfølgelig veldig godt fornøyd med å få gode tilbakemeldinger, det er alltid hyggelig. Vi gjør jo bare jobben vår, da er det ekstra koselig å høre slikt.

Han forteller at det i Halvorsens tilfelle raskt ble avdekket skadeårsak, og at forsikringsselskapet konstaterte at skadeårsaken innebar godkjenning for 100 prosent dekning.

– Når dette nå er på plass går vi inn og river, og da er målet at det skal være helt luktfritt. Vi river til vi mener vi har «revet nok».

Får hjelp i varmen

I Halvorsens tilfelle skal som nevnt både taksperrer og selve taket skiftes ut, grunnet de omfattende brann- og røykskadene på loftet. Det som blir stående igjen skal rengjøres og luftes ordentlig:

– Vi fjerner alt som er brent, og når takkonstruksjonen er på plass igjen varmer vi opp bygget innvendig til 40-50 grader over mange timer for å få åpnet porene i treverk og andre byggematerialer. Så kjører vi inn en tørr-røyk som skal bidra til å fjerne lukt. Vi lufter deretter ordentlig ut, og om nødvendig gjentar vi prosessen. Målet er at lukta aldri skal komme tilbake, sier Andersen.

– Og vi er nødt til å gjøre en skikkelig jobb. Det følger med fem års garanti på jobben vi gjør, og det er på ingen måte ønskelig for oss å få en reklamasjon i etterkant. Når vi er ferdig med jobben vår skal det skal være luktfritt og det skal være bra. Og det kommer det til å bli hos Frank og familien, sier Andersen.