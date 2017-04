Åpent hele året

Tiden for stengte dører er definitivt over for Scandic i Alta. Nå åpner de dørene hele året, selv om det er lavbluss.

– Vi skal være tilgjengelig for de som ønsker overnatting, mat og drikke, sier direktør for Scandic hotell Alta, Kari Skoglund Flesvik.

Selv om påsken er en rolig tid også for hotellbransjen, så har Flesvik og dem valgt å holde tilbudet ved like også gjennom denne høytiden. Også restaurant Alta holder åpen, hver dag fra klokken 15 til 22, opplyser hun.

– Scandic Alta har åpent 365 dager i året, selv om vi ikke har det helt store belegget i påsken. I snitt har vi om lag 30 rom belagt per dag, sier direktøren, som i vurderingen knyttet til helårsåpent hotell minner om at gjester trenger overnatting av så mange forskjellige årsaker.

– Vårt fokus er tilgjengelighet for reisende, og vi er en reiselivsbedrift, sier hun.