– Du betydde så mye for så mange

På reise i England sist uke fikk jeg det triste budskapet om at Ivar Johannessen, en venn og særdeles god ungdomskamerat hadde trukket sitt siste sukk den 31. mars etter et lengre tids sykdom. Budskapet gjorde meg utrolig trist, selv om det ikke kom som noen overraskelse fordi Ivar hadde kjempet lenge. Likevel hadde han sakte, men likevel ubønnhørlig, tapt kampen mot kreften som herjet i kroppen.

Ivar, du vil alltid stå for meg som personaliseringen av snillhet. I ungdomgsgjengen som vi sammen tilhørte, var du den som alltid stilte opp, enten det var med dine utmerkede praktiske eller teoretiske evner. Ivar mekket og ordnet, la til rette og var alltid inkluderende og opptatt av hvordan vi andre hadde det. Du var en god lytter, og som gjerne etter å lyttet fulgte opp med å fortelle at det alltid var lys i mørket, og at uansett utfordringer var det mulig å vende de til noe positivt.

I mine ungdomsminner vil du, Ivar, alltid ha en sentral plass. Minnene fra de mange fiske- og jaktturene fra tidlig ungdom, fra isfisketurene vinterstid med overnatting i telt på fjell og vidde, og de langt villere og også mer dramatiske festlige ekspedisjonene i inn- og utland, er mange og lokker smil og latter fram. I en sorgfull tid er minnene god trøst, og du vil alltid ha en sentral plass her.

Ivar, du var en dyp person, en som jeg lærte utrolig mye av. Ikke minst gjennom å diskutere og reflektere over samfunnsutvikling og politikk. Du stod for et samfunnssyn der alle individ har en verdi, og hvor solidaritet og fellesskap er viktig. Det preget deg også i bygdesamfunnet, hvor du stilte opp både for enkeltpersoner og fellesskap. Du startet din yrkeskarriere i et rent praktisk yrke som mekaniker, men fant etter en tid ei yrkesmessig hylle der du kunne kombinere praktiske og teoretiske evner. Som lærer på Alta videregående skole (yrkesfag) ble du raskt svært godt likt av elevene og like høyt respektert av kollegene.

Du og din tvillingbror Atle holdt alltid fram med stolthet, og et stort smil om munnen, at dere hadde opplevd de harde 50-årene. Dere var født siste dag i 1959. Det betyr at ditt liv ble alt for kort, bare 57 år. Du og Atle var uvanlig sterkt knyttet til hverandre, og mine tanker går spesielt til han og resten av din nære familie. Hjemme i Dalen står en plass tom, og jeg vet at det vil være en tung tid for Laila og barna Eivind, Kristoffer, Ragnhild og Chamilla samt mamma Ågot og dine søsken.

Takk for alt Ivar. Fred over ditt minne.

Jarle Mjøen