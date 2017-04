Flere scooterførere anmeldt og bøtelagt

Reinpolitiet, Statens naturoppsyn (SNO) og lokalt politi var søndag på plass i fjellet, for å sjekke scooterførere for ulovligheter.

I to twittermeldinger skrevet av Finnmark politidistrikt like før klokka 20 fremgår det at det ble grei «fangst» på fjellet:

– Reinpoliteit/SNO på kontroll i Bollo. 57 kontrollerte. To hjelmgebyr og fem anmeldelser for kjøring i utmark, heter det i første melding, mens det like etter står følgende:

– Reinpoliti og politiet i Hammerfest. Kontroll Skaidi. 27 kontrollerte, to hjelmgebyr, to anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og en anmeldt for kjøring utenfor løype.

Politiet og SNO har tidligere varslet at de vil bruke helikopter for å holde kontroll på scooterkjøringen i fylket i påska.