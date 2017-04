«Nordnorsken» bare halvt nordnorsk

Stiftelsen Nord-Norsk Student- og Elevhjem i Oslo tilbyr nordnorske studenter hybler og leiligheter, men nå viser det seg at halvparten av leietakerne kommer fra helt andre deler av landet, eller også fra utlandet.

– Vi gjør det vi kan for å få nordnorske beboere, men i den nordnorske identiteten ligger det også et ønske om å hjelpe andre. Ledige hybler leier vi derfor ut til studenter fra andre deler. Det er jo ikke noen mening i at de skal stå tomme, sier stiftelsens eiendomssjef Eddi Samuelsen til Aftenposten.

Greit nok

Likevel har stiftelsestilsynet reagert på praksisen, idet de valgte å åpne en tilsynssak mot «Nordnorsken,» som studenthjemmet også kalles. Siste beskjed fra tilsynet er at de godtar praksisen, hvor altså kun halvparten av beboerne på nordnorsk studenthjem i Oslo er nordlendinger. Samtidig har styret fått klar beskjed om at de har et ansvar for at vedtektene følges.

Umulig å si

Tilsynet ønsker i ifølge Aftenposten ikke å tallfeste hvor lav andelen av nordlendinger kan være, før det blir en reaksjon.

– Det er ikke mulig å gi et minimumstall. Spørsmålet er om stiftelsen gjør nok for å få inn nordnorske studenter, sier seniorrådgiver Bjarte Urnes i Stiftelsestilsynet overfor avisen.