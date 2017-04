Tas i mot uten spørsmål

Politiet i Finnmark åpnet våpenamnesti den 1. mar i år, og har fram til nå fått inn en del saker, sier forvaltningsansvarlig for våpen ved Finnmark politidistrikt, Susanne Kristiansen.

– Til sammen er det levert inn 25 hagler, 2 automatvåpen, 2 rifler, 1 pistol og 1 kniv. Det er også etterregistrert hagler som eieren kan ta med seg hjem igjen, sier hun.

Kjenner du til muligheten?

Tallene er relativt lave, men Kristiansen tror det har sine forklaringer.

– Ved forrige amnesti fikk vi inn betydelige mengder, og pågangen har ikke vært like stor denne gangen. Kan hende skyldes det at vi fikk inn så mye forrige gang, eller at ikke alle har fått med seg at det er våpenamnesti som pågår, sier hun.

Amnesti betyr at våpen kan leveres inn helt anonymt, uten at det registreres på et navn. Også stikkvåpen som kniver går inn under amnestiet.

Kan gi to år i fengsel

– Mange tenker ikke på at det våpenet de har liggende på loftet eller i kjelleren, er et ulovlig våpen, sier forvaltningsansvarlig. Det er ulovlig å eie en uregistrert rifle, og våpenamnestiet gir folk muligheter til å få registrert disse våpnene uten at politiet stiller noen form for spørsmål. Det er også mulig å levere inn alt av våpen, det seg være pistoler, kniver, hagler og så videre. Og som sagt; helt anonymt.

Blir man tatt med uregistrert våpen, eksempelvis en rifle, så risikerer man inntil to års fengsel. Uregistrerte hagler, ervervet før oktober 1990, er det fortsatt lovlig å eie uten å registrere disse, men Kristiansen anbefaler at man også registrerer disse.

Fra 2. verdenskrig

Med sine 11 innleverte våpen så langt, er det Sør-Varanger kommune som leder innsamlingen. Automatvåpnene som nylig ble levert inn, er fra andre verdenskrig og ble innlevert ved Kirkenes politistasjon.

– Det var to fullt brukbare automatvåpen som var tatt godt vare på. De har stor historisk verdi og Varanger Museum/Grenselandmuseet vil overta disse våpnene mot plombering. Så de blir ikke destruert, forteller politistasjonssjef Hans Møllebakken.

Susanne Kristiansenhåper flere benytter seg av amnestiet, som varer helt til 31. mai.

– Våpen etter avdøde familiemedlemmer bør også etterregistreres eller overføres til ny eier, minner hun om.