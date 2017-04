SvarUt er i gang

For kun fem dager siden tok Loppa kommune i bruk den digitale postløsningen SvarUt overfor sine innbyggere.

SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra offentlig sektor rimelig, effektivt og sikkert.

– Vi innfører SvarUt for å nå raskere ut til våre innbyggere, heter det fra ledelsen i kommunen, som også viser til Forvaltningsloven, som sier at man som hovedregel skal kommunisere digitalt.

– I tillegg sparer man miljøet og kutter kostnader for utsendelse av vanlig post, meldes det fra rådhuset i Loppa.

Hurtig og skånsomt

Det har lenge vært drevet en landsomfattende kampanje for å motivere samtlige norske innbyggere til å registrere seg med en såkalt digital postkasse. Staten mener at denne blir ditt eget trygge arkiv, hvor du lett finner igjen post fra det offentlige når du har bruk for det.

«Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å skåne miljøet,» heter det i begrunnelsen for digitalisering av brev.

Privatpersonen får sin egen digitale postkasse gjennom e-Boks eller Digipost, likestilte tjenester som begge tilfredsstiller de strenge kravene til sikkerhet. Man må selv opprette en postkassekonto gjennom en av disse.

Kryptert og sikkert

– Ettersom Loppa kommune har innført SvarUT, så betyr det at du kan få brev fra oss digitalt. Dette kommer til din innboks i e-Boks, Digipost eller Altinn. Vi tar gradvis i bruk SvarUT, melder foregangskommunen i vest.

Det offentlige kan ikke sende sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger, på e-post. Manglende kryptering i epostløsninger gjør epost til en svært usikker kanal. Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal som nå innføres i alle landets kommuner og fylkeskommuner

Du kan reservere deg mot å motta post elektronisk. Gjør du det, vil brev fra kommunen komme på papir via Posten.

– Dersom du aldri har brukt Altinn, og heller ikke valgt en av de andre elektroniske postkassene på markedet, vil du også motta brev fra oss på papir.