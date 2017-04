Politiet i Finnmark meldte fredag formiddag at en mann i 50-årene skal har fremsatt trusler og angivelig også utøvd vold mot familiemedlemmer på en privat adresse i Alta.

Da politiet ankom var mannen i følge politiet stukket fra stedet, men timen senere opplyste de over twitter at vedkommende hadde meldt seg. Politiet opplyser at mannen vil bli avhørt.