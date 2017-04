Skal kåre de beste av de beste

– Dette er en av Norges aller største høyfjellsprøver vinterstid, med deltakelse fra Norge, Sverige og Finland. Vi forventer lange dager i fjellet før vi har kåret de beste av de beste, sier Håkon Helsvig, prøveleder for Arctic Cup 2017. Også den høyt ansette Altaprøven arrangeres denne helgen i forbindelse med avviklingen av Arctic Cup.

Meget gode hunder

Helsvig er også leder for arrangørforeningen, Vest-Finnmark Fuglehundklubb, og sier at selv om det tidligere har vært like mange deltakere som i år, så er nivået skyhøyt.

– Nivået er svært høyt. Veldig mange gode hunder er påmeldt, sier han, og forteller at de skal gjennomføre et sted mellom 400 og 500 starter i løpet av helgen.

Høyfjell vinter

– Arctic Cup har fått status som et slags uoffisielt norgesmesterskap for unghunder på høyfjell vinter, sier Helsvig. Vinneren får 4 championatpoeng, og kun Norsk Derby gir høyere poenguttelling.

For å kunne delta kreves det 1. premie i unghundklassen fra jaktprøve arrangert i Norge, Sverige, Finland eller Danmark, og hunden kan heller ikke være eldre enn to år på første dag av Arctic Cup.

I tre kommuner

Alta er stadig vekk basen for det prestisjetunge mesterskapet, men når hundene skal ut i felt, blir terreng i 3 kommuner tatt i bruk. Myrlandsdalen på Sennalandet ligger i Kvalsund. I Alta snokes det etter ryper i Jotka og Stilla, og i området Orros snauer man også innom Kautokeino kommune.