Urolig for økt press

Forslaget kommer årevis etter at Tore Karlstrøm & Co fikk nei til et slikt opplegg.

– I mellomtiden har markedet for folk som vil gå selv tatt av, sier Karlstrøm.

Ingen lovhjemmel

Loppa og Alta har unikt lang snøsesong og fjell med nedfart til fjæra, og næringsrådgiver Terje Haugen var en av dem som i sin tid så nærmere på konseptet catskiing. Bruk av tråkkemaskin og andre mellomtunge beltekjøretøyer for å frakte folk til topps.

– Interessen var stor, og Loppa så muligheten for næringsutvikling innen skiturisme. Men det fantes ingen åpning i loven, og siden har vi ikke tenkt særlig på det, sier Haugen.

Også fjellguiden Tore Karlstrøm fra Halddetoppen Telemarkslaug har lagt ideen bort.

– Alta kommune sa nei til å prøve det ut. Det var ikke mulig etter loven, sier han.