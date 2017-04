Tenåringsjenter tiltalt for vold

Statsadvokatene i Troms og Finnmark har satt to jenter, begge i slutten av tenårene, under tiltale for «å ha utøvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk».

I tiltalen heter det at jentene i rask rekkefølge slo mannen i ansiktet, eller hodet, med flat og knyttet hånd, slik at han ble påført brudd i nesen og påført hjernerystelse. Hendelsen skal ha funnet sted ved en privatadresse i Alta, natt til søndag 9. oktober.

– Påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede forbeholdes nedlagt, heter det.

En av jentene er også tiltalt for å ha slått en annen mann lørdag 8. oktober.

Saken er foreløpig berammet i Alta tingrett i slutten av oktober.