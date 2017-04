Ifølge tiltalebeslutningen heter det at mannen i 40-årne brøt straffeloven da han:

Forut for fredag 20. januar 2017 i Alta og/eller andre steder førte personbil, til tross for at han var påvirket av alkohol.

Blodprøven som ble tatt av mannen samme dag, viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,08 promille.

Saken er skal foreløpig opp for Alta tingrett i slutten av august.