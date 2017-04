Nidoblet bredbånds- hastighet i Norge

Gjennomsnittshastigheten på private faste bredbånd økte fra 5 Mbit/s i 4. kvartal 2008 til 47 Mbit/s i samme kvartal 2016. Antall bredbånd per hundre husholdninger har i samme periode økt fra 68 til 84, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Undersøkelsen "Bruk av elektronikk i husholdningene" viser at halvparten av befolkningen strømmet filmer og serier i fjor.

Stabil økning

I løpet av 2010 økte gjennomsnittshastigheten med 15 prosent – fra 6 til 6,9 Mbit/s, mens den året etter økte med hele 65 prosent til 11,4 Mbit/s. 2014 var også et sterkt år for bredbåndshastigheten, med en økning på 54 prosent.

I 4. kvartal 2004 var det 604.000 private bredbåndsabonnement i Norge. Fire år senere var antallet 1.440 000. Fra slutten av 2008 til slutten av fjoråret har økningen vært stabil på mellom 60.000 og 80.000 nye abonnement i året.

Ifølge statistikk fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ble fiber i løpet av 2015 den mest vanlige teknologien i privatmarkedet.

Raskest i Rogaland

Rogaland hadde høyest bredbåndshastighet i 2008 og er fremdeles raskest i 2016. Med 59,1 Mbit/s i 4. kvartal 2016 var fylket 26 prosent raskere enn landsgjennomsnittet.

Østfold og Akershus har hatt størst vekst i bredbåndshastigheten siden 2008. Hastigheten har mer enn tolvdoblet seg, og de to fylkene har gått fra å ligge under landsgjennomsnittet til å ligge over.

Finnmark har hatt den svakeste hastighetsutviklingen. Der har den seksdoblet seg fra 4,3 Mbit/s til 25,9 Mbit/s. I fjor var hastigheten i fylket var 45 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.

(©NTB)