Lover kontroller i påskefjellet

Både i Finnmark og Nord-Troms har de planer om å være mye ute, med kontroller rettet mot scooterferdsel på og ved løypenettet.

Skredfare

– Det er mye snø. Skred kan fort utløses av en scooterkjørere. Vi kommer til å ha særlig øye for å avdekke kjøring som kan være til fare for fører og passasjer, eller andre som befinner seg der kjøringen finner sted. Klatring i heng og fjellsider er eksempler på dette, fastslår politioverbetjent Inger Anita Øvregård, som er leder for Reinpolitiet.

Promille

Mannskapene skal påse at kjøringa foregår i tråd med reglene.

– I tillegg vil vi ha særskilt fokus på promille. Alle som stoppes i kontroll må regne med å blåse i promillekontroll, sier Øvregård. Hun anbefaler folk til å ha med seg gyldig førerkort og vognkort, samt bruke hjelm for å unngå forelegg.

– Vi håper alle bidrar til at påska 2017 ikke blir en ulykkespåske som følge av farlig scooterkjøring og ønsker alle en god og trygg påske, hilser Øvregård.

Fjelltjenesten og Statens Naturoppsyn samarbeider om kontrollvirksomheten.