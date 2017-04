For bare to måneder siden fikk Boreal kjeft fra de blinde. Nå er tonen en helt annen

Blindeforbundet i Finnmark har tidligere rettet hard kritikk mot Finnmark fylkeskommune for manglende universell utforming. I går ble Altaposten invitert med på busstur for å vise at universell utforming er noe fylkeskommunen og Boreal tar på høyeste alvor.

Se også innslaget i vinduet over.

Neste stopp er…

For de som har tatt busser i andre byer, vil de nok raskt kjenne igjen stemmen som annonserer neste stopp. Etter 14 måneder med planlegging og hardt arbeid kan Boreal nå tilby det samme til reisende med bussene i Finnmark.

– Jeg vil tørre å påstå at det ikke har blitt gjort så raskt i Norge før, og med et så godt resultat. Det er gjort en fantastisk jobb på en 13-14 måneder internt både hos fylkeskommunen og Boreal for å få på plass info-skjerm i bussene og holdeplassannonsering, sier områdeleder for Boreal Buss i Midt-Finnmark, Jøran Hansen.