Vil etablere seg i Alta

Førstkommende torsdag arrangerer den ideelle organisasjonen åpent møte ved Alta folkehøgskole (tidligere Øytun). Etter møtet tar de sikte på stiftelsesmøte for lokallaget i Alta.

Daglig leder i Framtiden i våre hender Nord (FIVH Nord), Svein Gunnar Karlstrøm, sier at han har stor tru på Alta, som en by med mange muligheter og et mangfoldig miljø.

På stiftelsesmøtet vil organisasjonen gå gjennom vedtektene for lokallaget og velge et styre. Karlstrøm oppfordrer derfor de med lyst til å engasjere seg i miljøarbeid å møte opp.

Enkle grep

Anved Kvammen er lærer på folkehøgskolen og har nylig engasjert seg gjennom styret i FIVH Nord. Til Altaposten sier han at han synes konseptet til organisasjonen er både spennende og givende:

– Jeg er på ingen måte noen «aktivist», men Framtiden i våre hender har flere prosjekter og konkrete tiltak til hva vi alle kan gjøre For eksempel å kaste mindre mat, sykle eller gå til jobb. Rett og slett enkle grep vi alle kan gjøre for å bidra med noe positivt til miljøet, sier han.

Får elevene med

Et av prosjektene Kvammen snakker varmt om, er «byttedagen». Dette prosjektet har de hatt god erfaring med i Tromsø, og Kvammen vil gjerne ta med seg dette til Alta og folkehøgskolen her.

– Det er på måte et marked hvor folk kan kjøpe og bytte for eksempel tur- og friluftsutstyr. Det er et stort friluftsmiljø i Alta og folk har mye utstyr som bare blir stående. Å kunne kjøpe noe som er like bra men brukt, i stedet for å hele tiden kjøpe noe nytt er gull verdt.

– I min kontakt med elevene har jeg funnet ut at det er mange som kunne tenkt seg å kvitte seg med noe utstyr. Enbyttedag for alle i Alta, det har jeg lyst til å få til før elevene drar i mai, sier Kvammen.